《台湾报摘》--工商时报9月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--美国联准会(Fed)周四决策会议后发布声明,一如市场预期发动新一轮购买证券的量化宽松行动(QE3),买进抵押担保证券(MBS),并且继续现行扭转操作直到年底,延长现行超低利率政策至少到2015年中,而以三管齐下的方式来寻求振兴经济与刺激就业.
* 其他:
--台资金融业进军大陆租赁家数已增至12家,租赁公会指出,今年相关业者将全面总动员,希望透过各种平台向大陆当局建议,推动大陆新版税负"增值税"可在全大陆实行,以替台资租赁业省下数十亿元人民币的费用.
--金管会保险局调高寿险业不动产投资最低报酬率至2.125%后,近期发函寿险业者,询问市场上不动产出售案的卖家出价是否调整,寿险公司则普遍回应,卖家并未明显调降价格,且不少案件仍低于2.125%的要求,寿险业须调整租约才能出手.
--花旗环球证券半导体分析师徐振志昨日指出,为了让明年28与20奈米晶圆单月产能分别达到4与3万片的规模,台积电(2330.TW)明年与后年资本支出预估将分别达110与120亿美元的水准,带动获利年成长幅度分别上看13%与18%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。