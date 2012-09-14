《台湾报摘》--工商时报9月14日

* 头版头条:

--美国联准会(Fed)周四决策会议后发布声明,一如市场预期发动新一轮购买证券的量化宽松行动(QE3),买进抵押担保证券(MBS),并且继续现行扭转操作直到年底,延长现行超低利率政策至少到2015年中,而以三管齐下的方式来寻求振兴经济与刺激就业.

* 其他:

--台资金融业进军大陆租赁家数已增至12家,租赁公会指出,今年相关业者将全面总动员,希望透过各种平台向大陆当局建议,推动大陆新版税负"增值税"可在全大陆实行,以替台资租赁业省下数十亿元人民币的费用.

--金管会保险局调高寿险业不动产投资最低报酬率至2.125%后,近期发函寿险业者,询问市场上不动产出售案的卖家出价是否调整,寿险公司则普遍回应,卖家并未明显调降价格,且不少案件仍低于2.125%的要求,寿险业须调整租约才能出手.

--花旗环球证券半导体分析师徐振志昨日指出,为了让明年28与20奈米晶圆单月产能分别达到4与3万片的规模,台积电(2330.TW)明年与后年资本支出预估将分别达110与120亿美元的水准,带动获利年成长幅度分别上看13%与18%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.