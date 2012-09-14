〔美国个股〕家得宝"自己动手做"经营模式在中国碰壁,大举关店裁员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 家得宝将全数关闭七家大型卖场,并裁员
* 公司将保留位于两家位于天津的专门店
* 该公司称关闭卖场不会影响获利预估
* 将与大型网站业者合作转战线上零售
记者 Dhanya Skariachan/Siddharth Cavale 编译 张明钧
路透9月13日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)将关闭中国全部七家大型卖场,并裁撤850个岗位,因该公司改公司把中国市场营运重心转移至网路商店及专门店.
该公司在周四稍晚发布的声明稿指出,将保留近期在天津开幕的两家专门店,并称"正与多家中国大型电子商务网站发展合作关系".
"中国是一个'到府服务'的修缮市场,而非"自己动手做"的修缮市场,因此我们必须做出调整,"家得宝发言人Paula Drake周四稍晚向路透表示.
家得宝于2006年底通过收购世界家居(Home Way)的12家店面,首度踏入迅速成长的中国市场.
但自此之后便苦于难以扩张,因该公司进入中国市场的时间较其他国际连锁业者来得晚,例如英国Kingfisher Plc (KGF.L)在1990年代末期就已经进入中国市场.
家得宝预期第三季帐上将出现1.6亿美元的关店相关费用,但称这不会影响全年获利预估.
家得宝表示,上海及深圳采购办公室将继续聘用约170名员工.
家得宝周四股价收盘上涨2%至58.30美元.(完)
--译文审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。