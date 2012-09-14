〔美国个股〕家得宝"自己动手做"经营模式在中国碰壁,大举关店裁员

* 家得宝将全数关闭七家大型卖场,并裁员

* 公司将保留位于两家位于天津的专门店

* 该公司称关闭卖场不会影响获利预估

* 将与大型网站业者合作转战线上零售

记者 Dhanya Skariachan/Siddharth Cavale 编译 张明钧

路透9月13日电---全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)将关闭中国全部七家大型卖场,并裁撤850个岗位,因该公司改公司把中国市场营运重心转移至网路商店及专门店.

该公司在周四稍晚发布的声明稿指出,将保留近期在天津开幕的两家专门店,并称"正与多家中国大型电子商务网站发展合作关系".

"中国是一个'到府服务'的修缮市场,而非"自己动手做"的修缮市场,因此我们必须做出调整,"家得宝发言人Paula Drake周四稍晚向路透表示.

家得宝于2006年底通过收购世界家居(Home Way)的12家店面,首度踏入迅速成长的中国市场.

但自此之后便苦于难以扩张,因该公司进入中国市场的时间较其他国际连锁业者来得晚,例如英国Kingfisher Plc (KGF.L)在1990年代末期就已经进入中国市场.

家得宝预期第三季帐上将出现1.6亿美元的关店相关费用,但称这不会影响全年获利预估.

家得宝表示,上海及深圳采购办公室将继续聘用约170名员工.

家得宝周四股价收盘上涨2%至58.30美元.(完)