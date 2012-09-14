更正:《全球市场》美联储决议带动风险资产全面上扬,美元下滑

(更正:因原文有误,第11段应为"规模无限大的QE",非规模无限大的"QED")

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数触及四个月高点,日本股市日经指数上涨1.5%

* 欧元兑美元触及四个月高点,美元兑日圆接近七个月低位

* 金价来到六个半月高位,料因美联储积极刺激措施而受益

* 油价续涨,上海大宗商品跳升

路透东京9月14日电---从亚洲股市到大宗商品等风险资产周五扬升,美元则进一步下跌,市场消化美国联邦储备理事会(美联储,FED)旨在推动美国就业的新刺激举措.

美联储的行动支撑了风险资产动能.此前德国宪法法院批准了欧洲央行的买债计划,以压低高负债成员国借贷成本,因而带动风险资产扬升.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大涨2.2%至四个月高位,此前美国股市升至多年高点.标准普尔500指数.SPX周四触及2007年12月迄今最高收盘位.

日股日经指数.N225跳涨1.5%,因受景气循环类股上涨带动,但日圆走强带来压力.

美元指数跌至四个月新低79.134.

上海期交所期铜SCFc5、期锌SZNcv1和螺纹钢期货SRBcv1涨幅均在3-5%间,因投资者认为美联储举措将提振全球对制造业和建筑材料的需求.

"美联储采取了目前看来可能是最优的政策方案,意在提振资产价格的同时,打压关键商品和能源价格的涨势,也旨在实现通胀目标,"Market Risk Advisory合伙人Antihero Niimura说.

"关键在于计划是开放式的,着眼点在货币宽松政策发挥出的渐进及持续效应,"他并表示在美联储行动后,铜等基本金属有很大的进一步上扬空间.此前经济基本面趋弱引发需求不振的忧虑,令这些基本金属承压.

美联储表示,只要通胀维持可控,就将每月购买400亿美元的抵押贷款支持证券,直到就业市场明显改善,从稳定物价和解决就业两方面双管齐下.[nSB1778324]

美联储还称,直到2015年中段以前,都不太可能上调利率,将升息时间点从2014年末进一步推迟.

"美联储决定推出的最新一轮量化宽松与其说是QE3,不如说是规模无限大的QE,"GIFT Forex外汇策略师Neal Gilbert说,提到美联储没有设定干预规模的上限.

"随着欧洲采取一致行动(至少暂时如此),美联储向市场挹注大量流动性,且中国谈论刺激性的基建项目,影响市场的三种重要力量纷纷出手,有望至少在短期内推动一波牛市,"他通过电子邮件向路透表示.

Gilbert预料,欧元兑美元将作出最强烈的反应,而日圆可能面临兑美元被动升值的后果,并达至令日本当局感到不安的高水平.

日本财务大臣安住淳周五表示,日本做好准备必要时采取果断行动应对日圆的过度上涨.在美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮刺激计划后,日圆兑美元一度触及七个月高位.[ID:CN1778292]

美元兑日圆JPY=上涨0.1%至77.56日圆,自周四所及七个月低点77.13回升.欧元兑美元EUR=则触及四个月新高1.3016美元.

**黄金成最大受益者**

现货金XAU=涨0.4%至每盎司1,774.96美元的六个半月高位,周四曾大涨2%.

Sica Wealth Management投资长Jeff Sica目前认为,在流动性泛滥及美元走软的情况下,黄金是最好的投资之选.

"黄金作为一种避险工具的吸引力从未有过如此之大,"Sica在给路透的一封电子邮件中说.他并称,预计大宗商品价格将继续走高.

油价延续隔夜涨幅,美国原油期货CLc1涨0.6%至每桶98.89美元.布兰特原油LCOc1涨0.5%至116.41美元.

汤森路透商品研究局指数(CRB).CRB周四上涨0.55%,连续第六日上涨,触及3月来最高水平.

不过Sica怀疑市场欢乐情绪还能持续多久,因投资人很快就会把焦点转至疲弱的经济基本面,以及过于仰赖政府实体来刺激成长的风险.

"中央银行虽负起责任并执行承诺,但若想重回仰赖自由市场基本面的话将是件难事--美联储已经无法再回头了,"他说.

亚洲信贷市场也明显走坚.iTraxx亚太地区除日本以外投资级指数利差ITAIG5Y=MG收紧11个基点至2011年8月以来最低.(完)