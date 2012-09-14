〔台湾债市〕公债RP利率持稳,季底效应令短钱充斥

一证券商交易员指出,整体资金偏多,并自银行体系向外扩散,在券源相对较少的状况下,近期RP利率有缓步向下修正的趋势.像是公司债RP即自上周的0.87%降至0.85%;公债RP虽因利率低持稳在0.73%,但过去不愿承作的投信业者,也开始愿意买券.