版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 11:37 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,季底效应令短钱充斥

路透台北9月14日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.本月适逢季底,银行为作帐考量,资金落点尽量不跨月,致使市场短钱偏多,找券需求增加,但对利率仍有坚持.

一证券商交易员指出,整体资金偏多,并自银行体系向外扩散,在券源相对较少的状况下,近期RP利率有缓步向下修正的趋势.像是公司债RP即自上周的0.87%降至0.85%;公债RP虽因利率低持稳在0.73%,但过去不愿承作的投信业者,也开始愿意买券.

"议价已经开始出现弹性."他说.

展望下周,一票券商交易员称,中央银行将在周四举行理监事会议,料将不会调整利率.但近期存单到期量也不小,只要央行冲销力道略为放松,市场资金便会更加宽裕.

另一证券商交易员也预期,下周公司债与公债RP利率或有微幅下修机会.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐