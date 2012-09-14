〔台湾债市〕公债RP利率持稳,季底效应令短钱充斥

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北9月14日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.本月适逢季底,银行为作帐考量,资金落点尽量不跨月,致使市场短钱偏多,找券需求增加,但对利率仍有坚持.
一证券商交易员指出,整体资金偏多,并自银行体系向外扩散,在券源相对较少的状况下,近期RP利率有缓步向下修正的趋势.像是公司债RP即自上周的0.87%降至0.85%;公债RP虽因利率低持稳在0.73%,但过去不愿承作的投信业者,也开始愿意买券.
"议价已经开始出现弹性."他说.
展望下周,一票券商交易员称,中央银行将在周四举行理监事会议,料将不会调整利率.但近期存单到期量也不小,只要央行冲销力道略为放松,市场资金便会更加宽裕.
另一证券商交易员也预期,下周公司债与公债RP利率或有微幅下修机会.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。