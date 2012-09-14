《汇市简讯》美元/印度卢比料将突破窄幅区间

0327GMT * 燃料价格大涨加上美国第三轮量化宽松政策为印度央行9月17日降息舖路 * 支撑位在7月16日低位54.76和54.72(54.18-56.44的76.4%回档位) * 在该水准下方,则为7月4日低位54.18.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉