〔台湾汇市〕QE3拉抬台币爆量大涨至四个月高位,下周料热情不致完全消退

* QE3兴奋剂作用强烈

* 央行缓升台币但力道不大

* 风险胃纳退场或需时间

* 下周交易区间估落于29.2-29.6

路透台北9月14日电---受惠美国刺激经济方案出台,台币兑美元TWD=TP周五盘中爆量大涨逾3角,令盘中/收盘双双创逾四个月高位,全日交投热烈,风险偏好持续发酵,下周或持续测试下波29.2高位.

汇银人士指出,今日外资汇入大幅买超台股,银行间美元卖单也持续挂出,忧心台币一路升值的出口商也出现恐慌性卖压,令台币尾随亚币一路走升,盘中突破29.5的整数关卡后,一路挺进测试29.4.央行盘中虽以买入美元阻升,但力道不大,直到尾盘才加大阻升力道,不过未逆势而为,允许台币有效升值逾2角.

"大家都在卖(美元),谁要买.欧美政府都在做多,大家就一起做梦."一大型本地银行资深交易员称.

累计台币这波升值至今约涨4.36角,约1.46%,同期间韩元KRW=约上涨1.68%,若下周韩元续涨,推估台币仍有升值空间.

交易员认为,下周起尽管亚洲国家经济基本面没有实质改善,但热钱需要投资标的,新兴国家资产仍是热钱的首选,而美国进一步确认弱势美元,也令亚币退烧不易,料台币仍将跟随此波风险胃纳高涨的国际走势,不会自外于趋势.

为搭上热钱回流新兴市场的班车,外资近期陆续汇入,也令今日台北汇市成交量来到近两个月的最大量,两家外汇经纪公司合计全日成交15.55亿美元.

今日台币盘中高位29.375及收盘29.469均是四个月新高,前高分别为今年5月11日的29.342及29.410.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,今日也同样交投热络,美元/台币各天期的折价再度扩大,一个月的点数较上日折价明显扩大约3分.

不过交易员认为下周台币交易区间预估将有难度,虽然台湾央行因台湾出口不佳,理应维持弱势台币,不过今年台湾通膨恐怕难以保"2%",让台币走势显得左支右绌.

"今年的CPI高,所以哪里是台币的合理价位变得很难说."另一本地银行交易员说.

台湾股市.TWII收盘大涨2.1%至7,738.05点的五个月高位;外资及陆资在台股今日大幅买超157.66亿台币,为连续第六日买超,累积买超金额361.94亿.[ID:nST0552117]

亚洲新兴货币周五劲扬,本周录得升幅,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出新一轮大规模刺激举措,点亮美国经济及亚洲出口的前景.[EMRG/SGCN]

此前美联储推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善[ID:nSB1777692].该方案宣布后,美元下挫然股市大涨.[ID:nSB1778324]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.469 29.699 29.375-29.700 29.700 10.47 6.42

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.389 29.610 29.371-29.524 29.524 5.08 4.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.025/-0.015

美元/台币六个月期 -0.235/-0.205 -0.185/-0.165

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