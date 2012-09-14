〔欧元债市〕公债价格下滑,美联储刺激措施提振全球股市

路透伦敦9月14日电---德国公债期货周五下跌,美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布进一步的货币刺激措施,提振了全球股市,而投资人亦静观今日稍后的欧元区财长会议.

在盘后交易中,德国公债随着中长天期美债走跌,此前美联储表示,仅将购买抵押贷款担保证券,而非许多人预期的买进公债.但有监于该计画的规模,公债价格随后回升.

美联储表示,至少到2015年中前不会将隔夜拆款利率由目前的近零水准调升,此前的承诺为2014年底,美联储亦称,将有"好一段时间"会采行宽松货币政策,即使是在经济回温后.[ID:nSB1777692]