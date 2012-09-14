〔欧元债市〕公债价格下滑,美联储刺激措施提振全球股市

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.74
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路透伦敦9月14日电---德国公债期货周五下跌,美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布进一步的货币刺激措施,提振了全球股市,而投资人亦静观今日稍后的欧元区财长会议.
在盘后交易中,德国公债随着中长天期美债走跌,此前美联储表示,仅将购买抵押贷款担保证券,而非许多人预期的买进公债.但有监于该计画的规模,公债价格随后回升.
美联储表示,至少到2015年中前不会将隔夜拆款利率由目前的近零水准调升,此前的承诺为2014年底,美联储亦称,将有"好一段时间"会采行宽松货币政策,即使是在经济回温后.[ID:nSB1777692]
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调查亦显示，受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。