〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率小幅收高,对QE3淡定以对

路透台北9月14日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周五小幅收高.虽然美联储祭出第三轮量化宽松政策(QE3)的强力措施,台股与汇市反应激烈,不过台债却显得淡定,整日波动区间不到1个基点.

QE3令热钱流入亚洲,台债虽也有资金行情的想像空间,不过截至目前为止,外资买盘仅出现在公司债次级市场,且锁定台电等高评级的券种,对利率也颇为坚持.在此情形下,债市受惠程度有限.预料在下周三101/9标售前,殖利率区间不脱在1.17-1.20%区间整理格局.

"台币升值有利债市,但QE通常又对债市不利,所以就抵销了."一大型票券商交易员表示.

另一外商银行交易员则指出,客户对买公司债的动作没有很积极,"也许央行请喝咖啡的时间还没到."

美国联邦储备理事会称,将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.其并宣布,目前实施的近零利率目标将至少持续到2015年中期,原计划是维持到2014年末.[ID:nSB1777692]

台湾股市周五收升2.1%并触及五个月最高收位,追随亚洲其它股市涨势.加权股价指数.TWII收高159.25点报7,738.05点,创4月中旬以来最高收位.台币兑美元TWD=TP周五受美国经济刺激方案激励,午后一度大涨逾3角.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.49 1.1904 1.1850-1.1942* 229.0

5 101/6 A01106=TWO +0.30 0.9000 0.8990-0.9000 3.5

* 表创该券交易以来殖利率日高

展望下周,交易商普遍认为,在19日101/9标售前,债市殖利率难有变动的机会.

"殖利率都没有波动空间,离标债愈近愈淡定."一票券商交易员说.

另一外商银行交易员则认为,依照过去几次公债标售经验,得标利率通常会比发行前交易期间来得高,这次可能也不会例外,有机会标在1.20%以上.标完后,还是一样会在新的区间内狭幅震荡.

"除非央行在周四的理监事会议有什么暗示性的举措,否则难有明显变化."他说.

央行将在下周三(19日)标售101/9,金额350亿台币.紧接着在周四(20日)举行理监事会议,市场一般预料将不会调整利率.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1915

5 101/6 A01106=TWO 0.8700

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)