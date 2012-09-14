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亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 16:23 BJT

《汇市简讯》超长期美元/日圆波动率降至新低

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* 一年期美元/日圆波动率降至五年新低8.85%,两年期波动率今日在亚洲报10.1%

* 五年期价平波动率触及12.8%,低于周中的13.05%,七年期波动率今日报14.45%,低于周三个17.75%

* 一年期欧元/日圆波动率在亚洲触及12.1%,周中报13.0%

* 两年期澳元/日圆波动率在亚洲触及14.5-14.4%(昨日高出1个百分点)

* 两年期新西兰元/日圆在亚洲盘初报15.25%/15.9%.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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