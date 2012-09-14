〔基金产业〕股票型基金创下一年来最高资金流入,受ETF带动--理柏

路透纽约9月13日电---路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,截至9月12日止当周,专业投资人大举将资金投入注册于美国的上市交易基金(ETF),散户投资人则是持续自股市撤退.

最新一周数据显示,包括共同基金及ETF整体的股票型基金资金净流入达107亿美元,为一年以来最高.

不过一般被视为机构投资人动向指标的ETF吸纳了120亿美元净流入,创下2011年9月以来新高.

若将股票型ETF排除在外,则显示散户连续第五周退出股票投资,在这段期间标准普尔500指数上涨2.45%.在最新数据的一周当中,标准普尔500指数上涨2.36%,但散户投资人却净赎回了13.3亿美元资金.(完)