〔基金产业〕股票型基金创下一年来最高资金流入,受ETF带动--理柏

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约9月13日电---路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,截至9月12日止当周,专业投资人大举将资金投入注册于美国的上市交易基金(ETF),散户投资人则是持续自股市撤退.
最新一周数据显示,包括共同基金及ETF整体的股票型基金资金净流入达107亿美元,为一年以来最高.
不过一般被视为机构投资人动向指标的ETF吸纳了120亿美元净流入,创下2011年9月以来新高.
若将股票型ETF排除在外,则显示散户连续第五周退出股票投资,在这段期间标准普尔500指数上涨2.45%.在最新数据的一周当中,标准普尔500指数上涨2.36%,但散户投资人却净赎回了13.3亿美元资金.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。