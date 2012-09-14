《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减292.9亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北9月14日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减292.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)
6,945.8亿台币.上周存单发行量净增53亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9月10日(一) 3,645.50 3,920.00 +274.50
9月11日(二) 1,178.00 1,037.00 -141.00
9月12日(三) 3,853.40 3,677.50 -175.90
9月13日(四) 705.00 771.00 +66.00
9月14日(五) 4,184.00 3,867.50 -316.50
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总 计 13,565.90 13,273.00 -292.90
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9月10日(一) 216.00 60.00
9月11日(二) 84.00 26.00
9月12日(三) 161.00 46.50
9月13日(四) 90.00 24.00
9月14日(五) 134.00 47.00
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总 计 685.00 203.50 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。