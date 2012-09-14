版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 14日 星期五 17:31 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减292.9亿台币

路透台北9月14日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减292.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)

6,945.8亿台币.上周存单发行量净增53亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月10日(一) 3,645.50 3,920.00 +274.50

9月11日(二) 1,178.00 1,037.00 -141.00

9月12日(三) 3,853.40 3,677.50 -175.90

9月13日(四) 705.00 771.00 +66.00

9月14日(五) 4,184.00 3,867.50 -316.50

---------------------------------------------------------------

总 计 13,565.90 13,273.00 -292.90

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月10日(一) 216.00 60.00

9月11日(二) 84.00 26.00

9月12日(三) 161.00 46.50

9月13日(四) 90.00 24.00

9月14日(五) 134.00 47.00

----------------------------------------------

总 计 685.00 203.50 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐