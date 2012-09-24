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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 08:38 BJT

〔表格〕台湾8月经季调失业率为4.29%,略高于上月--主计处

路透台北9月24日电---台湾主计处周一公布,8月经季节调整后失业率为4.29%,微幅高于上月的4.25%.

8月未经季节调整的失业率为4.40%,上月是4.31%.(完)

浏览台湾失业率方面的相关新闻,请点选[TW/JOBCN]

参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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