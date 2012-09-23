〔全球汇市〕9月18日止当周投机客美元空头部位创8月底以来最高--CFTC

路透纽约9月21日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周增持美元空头部位.
9月18日止当周,投机客持有的美元净空头部位总计为100.5亿美元,高于前一周的61.8亿美元,为8月30日以来最高,且为连续第二周持净空仓.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
在美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺为疲弱美国经济进一步注资后,投资人抛售美元.美元指数本月以来已下跌2.3%,延续8月跌势.
此外,欧元净空头部位持续下滑至73,482口,投资人受到欧洲央行压低西班牙和意大利借贷成本的举措激励.欧元本月以来上涨3.2%.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 41,500 60,862
空头仓位 26,024 28,089
净仓位 15,476 32,773
欧元(125,000欧元为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 48,817 43,180
空头仓位 122,299 136,838
净仓位 -73,482 -93,658
英镑(62,500英镑为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 52,597 49,312
空头仓位 38,185 53,678
净仓位 14,412 -4,366
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 13,626 11,648
空头仓位 18,153 20,615
净仓位 -4,527 -8,967
加元(100,000加元为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 126,688 116,546
空头仓位 14,807 14,686
净仓位 111,881 101,860
澳元(100,000澳元为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 117,009 107,537
空头仓位 47,763 39,278
净仓位 69,246 68,259
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月18日当周 9月11日当周
多头仓位 20,402 13,641
空头仓位 3,797 3,609
净仓位 16,605 10,032
(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
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