《美股一周展望》美国股市料面临企业财报和经济数据疑虑的阻碍

记者 Caroline Valetkevitch 编译 王冠中

路透纽约9月21日电---美国股市或许难以维持在近五年高点附近,因投资人对于第三季企业财报的忧虑升高,且市场在近期受刺激措施带动的涨势后已准备拉回.

包括耐久财(耐用品)订单在内的多项经济数据也会受到关注,尤其是在美国联邦储备理事会(美联储,FED)于9月13日发布第三轮量化宽松措施来协助复苏低迷的美国经济后.

尽管美联储的行动带动股市大涨,但分析师担忧,这可能暗示了美国经济的状况比原先担忧的还差.

诚然,股市已处于偏高水准,且可能会吸引寄望市场今年以上涨作收的投资人.道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX.INX仍接近2007年12月以来最高水准.标准普尔500指数今年以来已上涨16.1%.

"我想市场拉回的时机肯定已经成熟.但不管是否拉回,幅度都会很小,"纽约Rockwell Global Capital的首席市场分析师Peter Cardillo说.

"主要经济数据若出现令人失望的结果,就会转变市场对于经济已经趋稳的感受,我想这可能会引发2-4%的回落,"他说.

部分走势本周已经出现,股市周线略为下滑,标普500指数下跌0.4%,道琼工业指数和Nasdaq指数均下跌0.1%.

除了8月耐久财订单数据外,下周亦将公布个人收支、新屋销售和第二季美国国内生产总值(GDP)终值等数据.

近几个月来房市数据意外强劲,且建筑类股大幅上涨.PHLX房屋类股指数.HGX今年以来上涨62.3%.但对于美国制造业的担忧,抵销了其强劲趋势.美国失业率居高不下,也打击市场信心.

**第三季阴霾罩顶**

联邦快递(FedEx)(FDX.N)等美国主要企业的获利预警,协助强化了第三季企业财报可能拖累市场的看法.

"我们看到了一些相当负面的财测,而且在这个时点出现的警讯也比往常多一些,"Cardillo称.

根据汤森路透数据,标普500成分股第三季获利预估近几个月来大幅下滑,目前预期获利较上年同期减少2.2%,这将会是三年来首次下滑.

数据显示,第三季财测也是2001年第三季以来最糟.第三季财报季预估的负面和正面比例为4.3比1.

第三季财报要到10月第二周才会正式展开,届时美国铝业(AA.N)将为财报季揭开序幕.

"我担心的是我不知道的事,"纽约ING Investment Management的首席市场策略师Doug Cote称.

他指出,这些事包括财报的负面意外,以及中国经济放缓速度快于分析师预期的可能性.

"美联储的积极量化宽松让我提高了警觉,"Cote说.

**为市场筑底**

在美联储公布量化宽松措施前,欧洲央行宣布将透过买债来支撑负债累累的欧元区国家.

周五关于西班牙正朝着申请纾困迈进的臆测,缓解了投资人忧虑.西班牙称,考虑冻结退休金,并加快推进提高退休年龄.西班牙正致力于削减支出,并且达成可能的国际纾困条件,该国下周仍将是焦点所在.

分析师表示,美联储和欧洲央行的行动预期将会为市场筑底,效果可能延续到年底.

"金融市场受益程度会比经济来得大,"D.A. Davidson & Co.的首席市场策略师Fred Dickson称.

他指出,随着美联储决议出炉,投资人可能将焦点转向其他议题,包括11月的美国大选,以及美国财政政策决议.(完)

--译文审校 隋芬

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