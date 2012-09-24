〔香港新股〕郑煤机路演料推迟至10中旬启动,将取决十八大何时进行--IFR

路透9月24日电---据汤森路透旗下IFR报导,原计划于9月27日开始路演的郑州煤矿机械(601717.SS)，决定数周后才为5亿至6亿美元规模的香港上市交易进行路演。该公司将向中国证监会申请以更大折让出售股票，需要时间处理申请事宜，故押后了发行时间。

郑煤机已于本周二开始推介。几家主承销商一直告诉投资者，公司想以较A股价折让10%的价格出售股票。为了吸引更多机构投资者购买，该公司目前计划提高折让。但这一改变需要得到证监会的批准。

路演将在10月中旬左右启动。然而，最终的时间表尚未决定，取决于内地十八大何时进行。

中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银银UBSN.VX(UBS.N)任联席全球协调人，交银国际、工银国际和麦格理(MQG.AX)亦任主承销商。

南韩汽车零配件制造商Mando Corp(060980.KS)宣计划分拆其中国业务在香港上市，该交易预计将于今年12月完成。该上市公司名为Mando China，拟募资金额将高于2亿美元。德银和摩根士丹利负责安排是次发行。(完)

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