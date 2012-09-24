《汇市简讯》美元/印度卢比在200日均线53.16之前有遭获利了结之虞

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* 美元/印度卢比日内料在53.20-53.70之间震荡交投
* 据信在200日移动均线切入位53.16有强劲支撑
* 政府在减税上的大胆举措将吸引外资流入,在周五推升卢比
* 然欧元下跌及获利了结可能抑止今日美元/卢比的跌势
* 对改革和政治进一步退却的担忧可能损及卢比
* 美元/卢比周五收在53.45,此前在53.33-54.20之间交投,印度股市上涨2.2%
* 卢比无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在53.30-53.59交投,纽约盘收报53.40-53.44.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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