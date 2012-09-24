主要国家经济指标预测--9月25日****

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
路透9月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9
0645 法国企业景气判断指数 9月 89 90
0800 意大利消费者信心 9月 86.0 86.0
0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- -2.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- +2.4%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.9% +0.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 63.0 60.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4
服务业营收指数 -- 正10.0
2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15
2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5
9月25-28日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%
(较上年同期) -0.7% -0.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 101.4 102.5
现况指数 110.3 111.0
预期指数 93.2 95.0
0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 逆差9.73 --
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 负0.87 --
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 负0.9 --
2100 韩国消费者信心指数 9月 99 -- (完)
--整理 张若琪;审校 侯向明
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
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