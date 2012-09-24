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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--9月25日****

路透9月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 瑞士UBS消费指标 8月 -- 1.55

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 5.9 5.9

0645 法国企业景气判断指数 9月 89 90

0800 意大利消费者信心 9月 86.0 86.0

0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.5%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- -2.5%

1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.2% -0.4%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- +2.4%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.9% +0.5%

经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 63.0 60.6

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.6%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4

服务业营收指数 -- 正10.0

2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15

2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5

9月25-28日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%

(较上年同期) -0.7% -0.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 101.4 102.5

现况指数 110.3 111.0

预期指数 93.2 95.0

0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 逆差9.73 --

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 负0.87 --

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 负0.9 --

2100 韩国消费者信心指数 9月 99 -- (完)

--整理 张若琪;审校 侯向明

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