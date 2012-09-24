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市场报道 | 2012年 9月 24日 星期一 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元勉力守在1.0400上方

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* 澳元在1.0400之前寻获支撑,但反弹升势受限

* 升破上周的低位1.0367

* 亚洲股市下跌,上海股市跌约1.0%

* 金属商品全都下跌,黄金跌1.3%,铜价跌1.1%,铂金跌1.9%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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