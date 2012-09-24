〔路透调查〕日本公债多空动向指标回升,脱离前周的一个半月低位

路透东京9月24日电---汤森路透周一公布的每周调查报告显示,评估日本公债市场人气的指标在降至一个半月最低水准后回升,但收益率仍料停留在近期区间.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为正2,高于上周调查的负31.该指标的计算方法为将看多者的受访者比例减去看空者的比例.

调查发现,多数受访者预期日债市场不会有大波动,64.3%的受访者预期收益率(殖利率)将维持区间波动,高于前次调查的43.6%.

预期收益率将大幅上涨的受访者从前一周的约46.3%大幅降至16.7%,另有19.0%的受访者预期本周日债收益率将下滑,高于前次调查的12.8%.

对本周结束时10年期日本公债JP10YTN=JBTC收益率的预估中值为0.800%,较上周五收盘价JP10YT=POLL和前周预估中值持平.

本周将是本月及第三季的最后一周,因此市场人士预期基金将会买进较长期债券以拉长投资部位的存续期.较短天期的利率则受到日央行宽松货币政策的压制,因央行买进存续期不到三年的券种.

上周日央行表示将扩大买进资产及贷款计画规模10万亿(兆)日圆(1,279.4亿美元)至80兆日圆,扩大的部分将投入政府公债及贴现国库券.

这次线上调查访问了93位来自主要机构的日债市场人士,有42人给出了回覆,回覆率为45.2%,其中有19个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

约84.2%的中长期投资大户受访者暗示,他们预期收益率将呈现区间波动.

指标10年期现货日债收益率周一小跌0.5个基点至0.795%.10年期日债期货合约2JGBv1上涨0.10点至143.90.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>