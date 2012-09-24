〔台湾汇市〕台币/美元收盘小贬,市场避险偏好稍高但市况平淡

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
* 缺乏方向价格窄幅来回
* 避险偏好稍高但影响不大
* 本周出口商美元卖压仍在
* 明天估交投区间29.3-29.4
路透台北9月24日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微贬2.9分.本周首个交易日国际市场重新拉高避险偏好,且台湾进口商及投资公司美元需求浮现,台币等非美币别表现偏弱,但仍稳于当前区间,投机需求暂事休息的情况下市况趋于平淡.
汇银人士指出,近日汇市消息面趋于平静,银行间的交投缺乏方向,今日以实质需求为场上主调,台币在既有区间小幅来回,进口商及投资公司美元需求与出口商的抛汇力道相当,量缩价稳的情况下,除非国际上再有出人意表的消息,否则短期台币难再有大行情.
"现在投机需求降低许多,市况清淡."一本地民营银行交易员说.
不过汇银人士指出,本周逢季底,出口商的抛汇需求仍在,尽管进口商及有海外投资需求的机构也料陆续进场买汇,抵消部分台币升势,但本周整体基调应仍是稳中偏升,明日交投区间料与今日相去不远,实质交易区间不脱29.3-29.4.
此外,稍早经济部公布的8月工业生产重返正成长轨道,算是疲弱基本面中的一丝好消息,但力道微弱,且8月失业率仍然偏高,交易员认为仍需更多的数据佐证台湾经济是否走出谷底,否则难以完全消除市场对经济面的忧心,特别是在西班牙债务问题重燃市场的忧心之际.
台湾经济部周一公布,8月工业生产较上年同期成长1.89%,7月经修正后亦转为成长0.13%,终结先前连续四个月的衰退.[ID:nST0556795]台湾主计处周一公布,8月经季节调整后失业率为4.29%,微幅高于上月的4.25%.[ID:nST0556353]
不过外资圈看升台币的情绪并未消退.巴克莱周一发出的新闻稿指出,该机构中长期仍看升台币,主要因台湾与中国大陆签定投资保障协议及货币清算备忘录后,将吸引美日等国以台湾为投资中国的门户,台湾的外人直接投资可望因此增加.
台湾股市.TWII今日表现乏善可陈,仅微幅收涨0.18%报7,768.30点;台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超38.73亿台币,为连续第12日买超,累积买超金额631.73亿.[ID:nST0556695]
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场也反应避险偏好,美元/台币各天期折价稍有收敛.
亚洲新兴市场货币周一多走软,因有本土企业月末美元需求及获利了结,投资者关注西班牙债务问题及全球经济放缓疑虑.[EMRG/SGCN]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.450 29.479 29.300-29.489 29.479 6.11 6.69
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.361 29.349 29.345-29.364 29.349 3.73 3.35
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.025/-0.015
美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.185/-0.165
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--记者 林妙容; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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