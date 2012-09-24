〔台湾债市〕101/6R登场首日没人气,交易欠缺方向令参与度低

路透台北9月24日电---台湾债市殖利率周一在平盘附近整理.今日虽是五年增额券101/6R发行前交易首日,不过在央行理监事会议与发债计画都无任何意外下,市场缺乏激励人气因素,全日竟只成交一支.至于10年券101/9也以当日抛补为主,成交值亦明显萎缩.

交易商认为,目前债市殖利率处于中性水准,在向上或向下的空间都有限的状况下,难以期待交易商押注部位操作.101/6R发行前交易首日虽然市况冷清,但毕竟没有筹码的限制,仍会逐渐取代101/9成为交易商操作的主要标的.

"有交易就不错了,原以为惨了,会不会开不出来."一大型证券商交易员表示.

另一大型证券商交易员则称,五年券自8月中旬以来,殖利率即在0.87-0.90%间震荡.既然央行会议都没有任何意外,市场就更缺乏变化的驱动力,在此情形下,交易商不是转变策略改养券为主,就是小幅做当日冲销,债市低量狭幅震荡似成常态.

台湾央行上周公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期.财政部第四季将发行1,300亿台币公债,也与市场预期相符.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.43 1.1738 1.1720-1.1775 62.5

5 101/6R A01106R=TWO -- 0.8950 0.8950-0.8950 0.5

本周适逢季底,不过交易商认为,不用期望债市会出现作帐行情.因为9月以来台股伴随国际股市上扬的幅度不小,金融机构不需要靠出脱公债部位以美化帐面.

"虽然不排除有作帐,但以在股市的获利来看,足以达成业绩目标."一大型证券商交易员说.

另一证券商交易员也认为,若交易商有作帐需求,从上周盘面的变化就应该感觉出来."但好像没有人亏到要卖券来弥补."

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1738

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)