〔台湾货币市场〕短率大致平稳,短票成交区间走高

* 短率尚平稳

* 市场资金分配不均

* 短票利率区间稍走高

记者 高洁如

路透台北9月24日电---台湾银行间短期利率周一平稳.虽然时序接近月底,紧张气氛稍稍升高,且市场资金分配不均,不过拆款市场情况仍然变化不大,惟短票利率则因承做天期稍拉长而令区间稍升.

市场调度人士指出,市场资金略有些分配不均,个别银行的资金差异情况悬殊,也因额度问题令市场找钱、丢钱的银行没办法自由的往来流动.但大致而言,拆款利率仍大致平稳.只要票券商没有太大缺口,本周的月底前隔夜拆款利率高位应不致大幅飙高.

"在市场拆款的利率高位找钱的大部分都是票券商,"一位大型银行交易人士表示.但也有民营银行交易人士表示,月内的短钱很多,但市场多需要的是跨月的资金,因此短钱去路比较差.

本地时间15:00银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.390%,上日在0.388%;区间落在0.388-0.56%,上日在0.295-0.53%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.60%.

**短票成交区间略微上移**

短票方面,票券商指出,由于本月之内落点的短票已很少,因此本周以内的资金多以拆款支应.在短票方面,今日卖出的落点多是跨月以后的短票,因天期较长,因此利率区间较先前升高一些.

展望本周,票券商认为,尽管月底的资金偏紧,但目前的区间高位--0.82%应不致继续再升高,主要还是因为退休基金--例如劳退等将买短票的利率下限订在0.82%.票券商认为,若是银行要求的利率超出此限,那么票券商则会向退休基金寻求资金的奥援.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.82%;上日在0.80-0.81%.

台湾央行周一存单到期金额3,005亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周二64.5亿、周三3,378.7亿、周四351亿、周五2,990亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为负79亿台币;累计至周日超额准备为负243亿台币,加计前期1%的超额准备为719亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平.本周迈入季底例行作帐期,再加上有350亿台币公债交割,整体资金状况虽不若上周宽裕,但仍无碍调度,利率持稳在既有水准.

一大型证券商交易员表示,受季底效应影响,今日市场资金状况平平,"比较少人来丢钱".

另一证券商交易员说,今日投信被赎回的压力开始出现,但总体而言,市场资金仍偏向宽松.

今日有350亿台币的101/9期公债交割;周二则有一银金融次债交割,金额130亿;周三台积电(2330.TW)公司债交割,金额217亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)