《两岸金融焦点》美元市场丕变迫使台资银行苦思突破对策

* 中国境内美元供需市场大变迫令台资银行加紧放款

* 新兴的租赁业成为人民币放款重心

* 公、民营银行业者扩展市场方式迥异

记者 高洁如

路透台北9月25日电---受制于两岸监管政策的束缚,在中国的台资金融机构此前主要靠将美元转存在同业,以获得较高利差来维持生计.但随着近期中国境内美元市场丕变及限制渐少,台资银行开拓租赁新业务及参与本地美元联贷案有望成为未来业务冲刺的重心.

台湾金融机构在一年半前开始陆续在中国驻点,目前只有约三分之一成立分行.其中已可承做台资企业的人民币业务银行,至年底将有六家,目标多放在大举抢滩的租赁业承做放款;而甫拿到分行执照的另外4家,他们则是积极参与陆资企业的美元联贷案.

金融业者表示,尽管台资银行转存在金融同业的利率由最早Libor加码400点后持续走跌,今年初加码幅度还有200点,但7月中以后,美元行情急转直下,目前转存利率盯住Libor以外还需要减码,利息收益已是今非昔比.

"以前很多银行就是拿资本金去转存同业,套利而已!但现在就是大家真的要拚(放款)了!"甫开业营运的百分之百公营的台湾银行上海分行行长颜圭田说.

华南银行一位不愿具名的公司人士也说"现在就是回到银行的本业--投资和放款."他进一步表示,基本上目前中国境内企业的人民币和美元的借款需求都不错,而且例如美元放款的利率都还能以Libor加码200-300点,只不过囿于多数陆资企业以往并无往来,因此在授信时会谨慎一点.

"不论人民币或美元都缺,只是看你敢不敢放."他说.此外在投资的部分,华南银行深圳分行也会申请银行间的债、票券投资的资格.目前尚待回覆.

华南银行深圳分行于今年5月获准办理台资企业人民币业务的银行,为台资银行首家.其后国泰世华、彰化银行(2801.TW)也陆续获批.

"大陆分行对银行股的初期获利挹注其实有限,但台湾的利差长期以来这么压缩,去中国发展实在是不得不的策略,至少还可能有机会把净利差拉高,"台新投顾分析师施志鸿说.

业者指出,目前台湾银行业利差约为150基点,而中国境内的放款利差还可达400基点以上,两者差距甚大.

根据路透旗下LPC的数据显示,今年1-8月中国境内非人民币的联贷案达到25.65亿美元,共有17件联贷案.其中,联贷领头银行中,台资银行的合库以承做两件、金额1.27亿美元抢得第五名.

尽管如此,分析师认为,台资银行在中国的分行目前在中国境内市场参与美元的联贷案占比分额仍相当小.

据非正式统计,今年1-8月获利抡元的是国泰世华银行上海分行,税前盈余逾600万美元(约1.8亿台币),其余多家约在100余万美元间.目前台资银行的中国分行资本金约在3-10亿人民币之间,由于中国境内的利差很高,不少家分行都有增资的打算.

**租赁业成为人民币业务拓展重心**

目前台资银行在中国设有分行的大致分为两个族群.一是已设立满一年以上的六家银行,包括一银(上海)、土银(上海)、合库(苏州)、彰银(苏州)和国泰世华银行(上海)和华银(深圳).预计今年年底前土地银行、第一金(2892.TW)和合库金(5880.TW)也将取得人民币执照.

而中国政府今年则再核准另一批台资银行业者的分行设立申请,分别是中国信托(上海)、兆丰(苏州)、台银(上海)和玉山(东莞).

台湾本地银行高达30余家,对三分之二未能符合条件在中国设立分行的业者而言,租赁业态与金融业有异曲同功之妙,但又可先入中国市场练兵,因此成为台湾金融业者前仆后继,争相设立的新公司.

合库银行副总经理胡光华说,九成以上的台商赴陆投资都是以第三地免税地区登记,目前符合中国认定的"台商"家数很少,即便此人民币业务拿到的头一年,恐怕放款量很有限.

"不过我们现在找到一个快速的方式--贷给租赁公司,因为它到大陆核准后马上可以做人民币的租赁业务,很缺人民币资金."胡光华说.他说,租赁对象以陆企为主,中间赚的利差由6-7%到10%以上都有,不过当然风险也较大.

这些租赁公司多是台资金融业者出资成立,母公司碍于其关系人不能直接贷款给这些租赁公司,而其他台资金融机构就成为主要资金提供者.

目前台资金融业进军大陆租赁家数已增至12家,包括有中租(5871.TW)上海、中信金(2891.TW)上海、台工银、第一金的苏州和成都、新光金(2888.TW)苏州、台新金(2887.TW)南京和天津、国票金(2889.TW)、上海商银、永丰金(2890.TW)、富邦金(2881.TW)和华南金(2880.TW).

近期甫成立的中信金大陆事业总执行长罗联福就在成立记者会中表示,完成设立租赁公司的目标可及早接触人民币业务之外,也可以在稳定上海分行的经营基础上,经营台资企业的人民币业务.

**公营银行拓展据点,民营银行找参股对象**

中国市场的高利差成为台资银行急欲争抢的市场,但眼前共十家金融机构在中国皆只有一家分行,据点的扩充迫在眼前,但中国对分行放行的速度却跟不上业者的急切.对此,民营与公营金融业者的作法稍有不同.

财政部仍有持股的第一银行副总经理林汉奇就说,中国大陆的客户数多机会也多,不过,虽然希望未来在中国能够大举扩充,目前也已申请递件成立成都分行,但目前还没有得到当地主管机关的回覆.

百分之百公营的土地银行副总经理黄贞静表示,虽然看好中国地区分行的获利,但目前扩充的方式仍为自行设立分行或增设支行,尚未考虑与当地银行的股权合作.

台湾金管会官员周一表示,本地主要金控--富邦金控已针对参股大陆华一银行过半股权一事,向金管会提出口头说明.而富邦金控总经理龚天行日前对路透坦称,"对华一银行有兴趣".同时他也指出,虽然已参股厦门银行,但参股其他陆银并不相冲突.

台湾资产最大的国泰金控(2882.TW)先前在法说会中也表示,今年拟筹资不超过400亿台币,为策略联盟或并购预做准备.分析师认为,随着两岸金融合作日益紧密,国泰金布局中国的脚步也加快.对于日前本地工商时报有关温州银行证实国泰金将参股的报导,国泰金控副总经理李伟正在年度股东会后回应表示不评论个案.

台湾金管会在今年初已核定合库申请天津分行和高新支行;此外,土银也申请天津分行;国泰世华银行申请上海分行的闵行支行;彰化银行(2801.TW)也已申请花桥支行;第一银行也申请了成都分行.(完)