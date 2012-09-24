〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透9月24日电---上市柜企业股利发放逐步进入尾声.根据统计,今年上市柜企业现金股利发放金额约7,784亿台币,较上年的9,140亿台币,减少14.8%.
以下是央行的统计资料(单位:亿台币):
2012年现金股利 2011年现金股利
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7月 1,930 2,150
8月 3,893 5,140
9月 1,711 1,740
10月 155 --
以下为今年大型上市柜公司发放现金股利的相关细节:
公司名称 现金股利发放 发放日期 除息基准日
金额(亿台币)
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日月光(2311.TW) 43.25 9/28 8/26
已发放现金股利企业如下:
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台塑化(6505.TW) 190.52 7/24 7/10 (每股2.0台币)
台积电(2330.TW) 777.49 7/25 7/10
宸鸿(3673.TW) 47.05 7/25 7/5
宏达电(2498.TW) 332.49 7/25 7/11
联电(2303.TW) 63.16 8/02 7/15
台化(1326.TW) 227.62 8/02 7/10 (每股4.0台币)
联发科(2454.TW) 103.28 8/06 7/22
台塑(1301.TW) 244.84 8/07 7/15 (每股4.0台币)
南亚(1303.TW) 164.90 8/09 7/17 (每股2.1台币)
矽品(2325.TW) 43.71 8/09 7/22
台达电(2308.TW) 84.17 8/10 7/25
宝成(9904.TW) 38.24 8/15 7/28
中华电(2412.TW) 423.62 8/22 7/23
中钢(2002.TW) 152.35 8/24 8/1
统一(1216.TW) 45.44 9/5 8/17
仁宝(2324.TW) 61.75 9/5 8/15
广达(2382.TW) 153.82 9/6 8/7
纬创(3231.TW) 45.73 8/15 8/4
鸿海(2317.TW) 160.34 9/12 8/18
注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算.
2.*表更新. (完)
--整理 高洁如; 审校 林高丽
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