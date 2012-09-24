〔背景资料〕台湾上市柜公司现金股利发放日期一览

欧股业绩：渣打2016年扭亏为盈，全年录得4.09亿美元税前获利

路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。