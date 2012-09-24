《汇市简讯》美元/日圆受月底流动影响持稳,之后料走升

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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美元/日圆正陷于月底流动中,而出口商不太可能在这样的水准大举抛售,在日本财年上半年结束前美元不太可能上演大幅走高.
在78.00以下有半官方买家加入进口商买进行列,肯定会使得暗中干预的质疑升温,而本周看来可能都会守在窄幅区间内.
本周过后,投机客可能会看见做多的契机.卖短买长操作抵销了第三轮量化宽松对短天期美债/日债利差带来的影响,核心风险在于做多日圆,且可能暴露于大量全球刺激措施带来的风险中.
停止单挂在2月以来低点77.00下方.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
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