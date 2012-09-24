〔台湾货币市场〕短率大致平稳,短票成交区间走高(更新版)

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
(新增拆款及存单发行细节)
* 短率尚平稳
* 市场资金分配不均
* 短票利率区间稍走高
记者 高洁如
路透台北9月24日电---台湾银行间短期利率周一平稳.虽然时序接近月底,紧张气氛稍稍升高,且市场资金分配不均,不过拆款市场情况仍然变化不大,惟短票利率则因承做天期稍拉长而令区间稍升.
市场调度人士指出,市场资金略有些分配不均,个别银行的资金差异情况悬殊,也因额度问题令市场找钱、丢钱的银行没办法自由的往来流动.但大致而言,拆款利率仍大致平稳.只要票券商没有太大缺口,本周的月底前隔夜拆款利率高位应不致大幅飙高.
"在市场拆款的利率高位找钱的大部分都是票券商,"一位大型银行交易人士表示.但也有民营银行交易人士表示,月内的短钱很多,但市场多需要的是跨月的资金,因此短钱去路比较差.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.56%,上日在0.295-0.53%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,同上日.
**短票成交区间略微上移**
短票方面,票券商指出,由于本月之内落点的短票已很少,因此本周以内的资金多以拆款支应.在短票方面,今日卖出的落点多是跨月以后的短票,因天期较长,因此利率区间较先前升高一些.
展望本周,票券商认为,尽管月底的资金偏紧,但目前的区间高位--0.82%应不致继续再升高,主要还是因为退休基金--例如劳退等将买短票的利率下限订在0.82%.票券商认为,若是银行要求的利率超出此限,那么票券商则会向退休基金寻求资金的奥援.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.81-0.82%;上日在0.80-0.81%.
台湾央行今日共发行2,751亿台币存单.若相较存单到期金额3,005亿,存单发行余额减254亿.[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周二64.5亿、周三3,378.7亿、周四351亿、周五2,990亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为负152亿台币;累计超额准备为负91亿台币,加计前期1%的超额准备为871亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平.本周迈入季底例行作帐期,再加上有350亿台币公债交割,整体资金状况虽不若上周宽裕,但仍无碍调度,利率持稳在既有水准.
一大型证券商交易员表示,受季底效应影响,今日市场资金状况平平,"比较少人来丢钱".
另一证券商交易员说,今日投信被赎回的压力开始出现,但总体而言,市场资金仍偏向宽松.
今日有350亿台币的101/9期公债交割;周二则有一银金融次债交割,金额130亿;周三台积电(2330.TW)公司债交割,金额217亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--审校 林高丽
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