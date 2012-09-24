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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--9月25日-10月2日****

路透9月25日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月25日(二)

0130 澳洲央行半年度金融稳定评估报告

0830 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)讲话

2245 新西兰月度贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.055 顺差0.15

2245 新西兰年度贸易收支(亿新西兰元) 截至8月 逆差7.7 逆差8.5

9月27日(四)

0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 -- 19.5%

企业自身信心指数 -- 26.4%

2245 新西兰建筑许可 8月 -- +2.0%

9月28日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.3%

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月1日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%

10月2日(二)

0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 3.50% (完)

--整理 李婷仪;审校 张荻

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