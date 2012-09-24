〔货币市场〕美国短天期利率少有变动,投资人暂缓脚步以衡量QE3的影响

标题新闻：INSA民调显示，半数德国民众反对减免希腊债务，约三成民众希望希腊退出欧元区
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路透纽约9月24日电---美国短天期利率周一少有变动.投资人暂时放慢脚步,以衡量美欧央行新放宽举措对市场的影响.
三个月和六个月期国库券盘中大致持平,收益率陷于最近几个月以来的区间.
美联储本月稍早表示,将透过买进抵押支持证券(MBS),每月为美国经济注资400亿美元,直到就业市场好转.
"市场仍有点儿像是难以厘清美联储新政策内容的脉络,"Jefferies & Co货币市场分析师Tom Simons说.
"抵押支持证券(MBS)市场发生很大的改变.本来美债与MBS之间存在一些颇为一致的关系,现在已经没那么一致了."他说.
"我认为现在的市场有些难以交易,这或许也是造成整体市场走势无精打采的原因之一."
美国联邦基金利率期货<0#FF:>和上周五收盘相比,多为持平至下跌0.5个基点.
周一公布的德国9月企业景气判断指数令人失望,凸显出主要经济体未来数年可能将持续黯淡,在本周伊始就给市场带来阴影.[ID:nSB1793798]
另外,美国财政部周一销售320亿元三个月期国库券,得标利率为0.110%,此外280亿美元的六个月期国库券标售得标利率为0.140%.
三个月期国库券收益率US3MT=RR周一小跌至0.101%的,上周五时为0.107%.六个月期国库券收益率US6MT=RR报0.142%,持平于周五所及的约一个月高位.
三个月期伦敦银行间美元拆放款利率USD3MFSR=下滑至0.36725%,为将近一年来的最低水平.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
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