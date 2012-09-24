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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 07:48 BJT

《汇市简讯》美元/台币守在窄幅区间

2335GMT * 美元/台币店头交易料开在29.37左右,无本金交割远期外汇(NDF)隔夜报29.355-37 * 台湾央行持续保护29.30水准 * 台湾8月工业生产回升,较上年同期成长1.89%,7月时为增加0.13% * 今日美元/台币料难以突破29.30整数水准 * 关注上海股市走势.(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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