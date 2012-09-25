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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/马币走高,关注中日紧张关系

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* 美元/马币(林吉特)料仍有良好买盘,区间可能在3.0650-3.0800

* 中国和日本之间的紧张情势升高,美元/坡元的后市偏多将提供支撑

* 隔夜NDF有良好买盘,此前欧元在德国公布疲弱IFO数据后挫跌

* 一个月期NDF升至3.0810,收盘小跌至3.0760-3.0800.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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