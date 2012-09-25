《台湾报摘》--工商时报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
* 头版头条:
--今年截至9月中旬,台北市、新北市的房仲业已超过180家倒店、逾100家业者顶让,家数之多超过SARS及金融海啸期间.业者预估,今年双北市房仲业倒店家数将逾200家(约一成)、顶让家数也将突破120家,是往年的4到至5倍之多,房仲业将出现历年最大倒店潮.
* 其他:
--台泥(1101.TW)125亿台币联贷案确定由兆丰银行出任管理银行,台泥并已对兆丰发出代理授权(MANDATE).如果合计台玻集团旗下实联化工3亿美元联贷案,兆丰银行第4季预计启动筹组的联贷案总金额已逾210亿元,成为第4季国内联贷市场领头羊.
--香港财政司长曾俊华昨日抵台,将拜会我财政部及经济部官员,并就台港签署经济合作框架协议相关问题交换意见,尽快讨论.曾俊华说,有关签订经济合作协议"这个讨论已经开始了有一段时间".香港大陆已签署CEPA(更紧密经贸关系安排),台湾与大陆则有ECFA,"这个三角只是欠一面."
--主管机关积极调控,房市逐步降温.根据中央银行统计,8月份五大行库(台银、土银、合库、一银及华银)新承做购屋贷款较7月减少99.48亿台币,新承作金额457.78亿台币更创半年新低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。