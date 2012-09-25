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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:17 BJT

《台湾报摘》--工商时报9月25日

* 头版头条:

--今年截至9月中旬,台北市、新北市的房仲业已超过180家倒店、逾100家业者顶让,家数之多超过SARS及金融海啸期间.业者预估,今年双北市房仲业倒店家数将逾200家(约一成)、顶让家数也将突破120家,是往年的4到至5倍之多,房仲业将出现历年最大倒店潮.

* 其他:

--台泥(1101.TW)125亿台币联贷案确定由兆丰银行出任管理银行,台泥并已对兆丰发出代理授权(MANDATE).如果合计台玻集团旗下实联化工3亿美元联贷案,兆丰银行第4季预计启动筹组的联贷案总金额已逾210亿元,成为第4季国内联贷市场领头羊.

--香港财政司长曾俊华昨日抵台,将拜会我财政部及经济部官员,并就台港签署经济合作框架协议相关问题交换意见,尽快讨论.曾俊华说,有关签订经济合作协议"这个讨论已经开始了有一段时间".香港大陆已签署CEPA(更紧密经贸关系安排),台湾与大陆则有ECFA,"这个三角只是欠一面."

--主管机关积极调控,房市逐步降温.根据中央银行统计,8月份五大行库(台银、土银、合库、一银及华银)新承做购屋贷款较7月减少99.48亿台币,新承作金额457.78亿台币更创半年新低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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