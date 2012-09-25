《台湾报摘》--经济日报9月25日

* 头版头条:

--台湾一改出口"连六衰"情势,经济部长施颜祥昨日表示,9月上半月出口成长已经转正,增幅超过10%.同时,经济部昨日发布8月工业生产指数为136.6,创下历年次高纪录,是连续两个月成长.景气终于出现触底迹象,露出反转曙光.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)山西太原厂23日晚间发生近2,000名员工暴动,昨停工一天,董事长郭台铭第一时间赶赴现场处理,预计今日复工.该厂区为苹果(AAPL.O)iPhone手机背盖重要生产据点之一,业界忧心,相关事件恐让iPhone 5供应吃紧情况雪上加霜.鸿海表示,目前一切都已恢复正常,也无任何人员死亡.预计郭董本周都会在大陆紧盯,全力确保iPhone 5出货顺畅.

--大陆为提振经济而实施的积极财政政策又有新措施,大陆官方昨日宣布,10月1日起将补贴省电迷你桌上电脑每台260元人民币(约1,200台币),台湾的宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)等电脑品牌厂及电脑代工厂都可望受惠.

--继兆丰银行参股大陆华一银行破局后,华南银行参股大陆福建海峡银行案也传出陷入僵局,双方卡在价格等问题,全案濒临破局边缘,但华银高层强调"双方还在持续联系中".

--公股行库想在并购战与民营业者力拚,还须加把劲.目前公股行库中,华银与一银挥军大陆鸭子划水,一银更另辟蹊径,布局河南省村镇银行,只待金管会核准通过,便会向大陆递件,并在最短时间内完成筹备工作后开业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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