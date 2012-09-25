《台湾报摘》--经济日报9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
* 头版头条:
--台湾一改出口"连六衰"情势,经济部长施颜祥昨日表示,9月上半月出口成长已经转正,增幅超过10%.同时,经济部昨日发布8月工业生产指数为136.6,创下历年次高纪录,是连续两个月成长.景气终于出现触底迹象,露出反转曙光.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)山西太原厂23日晚间发生近2,000名员工暴动,昨停工一天,董事长郭台铭第一时间赶赴现场处理,预计今日复工.该厂区为苹果(AAPL.O)iPhone手机背盖重要生产据点之一,业界忧心,相关事件恐让iPhone 5供应吃紧情况雪上加霜.鸿海表示,目前一切都已恢复正常,也无任何人员死亡.预计郭董本周都会在大陆紧盯,全力确保iPhone 5出货顺畅.
--大陆为提振经济而实施的积极财政政策又有新措施,大陆官方昨日宣布,10月1日起将补贴省电迷你桌上电脑每台260元人民币(约1,200台币),台湾的宏基(2353.TW)、华硕(2357.TW)等电脑品牌厂及电脑代工厂都可望受惠.
--继兆丰银行参股大陆华一银行破局后,华南银行参股大陆福建海峡银行案也传出陷入僵局,双方卡在价格等问题,全案濒临破局边缘,但华银高层强调"双方还在持续联系中".
--公股行库想在并购战与民营业者力拚,还须加把劲.目前公股行库中,华银与一银挥军大陆鸭子划水,一银更另辟蹊径,布局河南省村镇银行,只待金管会核准通过,便会向大陆递件,并在最短时间内完成筹备工作后开业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。