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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--9月25日-12月31日

==================今日重要政经消息======================   
  9/25(二)
  --16:00 经济部投资处举办2012年下半年招商活动规划记者会.
  --18:15 香港财政司长曾俊华出席"协进会"感谢"策进会"邀请访台致辞.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  10/5(五)
  --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%.
  --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元.

  10/8(一)
  --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.
   
  *10/19(五)
  --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%.   

 *10/22(一)
  --08:30  主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%.

 *10/23(二)
  --16:00  经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%.
    
 *10/25(四)
  --16:10  央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%.  
 
  11/20(二)
   --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)          
 
  --记者 高洁如; 审校 张喜良

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