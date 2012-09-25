《台湾重要政经日程》--9月25日-12月31日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
==================今日重要政经消息====================== 9/25(二) --16:00 经济部投资处举办2012年下半年招商活动规划记者会. --18:15 香港财政司长曾俊华出席"协进会"感谢"策进会"邀请访台致辞. ==================近期重要政经消息====================== 10/5(五) --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. 10/8(一) --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. *10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. *10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. *10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. *10/25(四) --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。