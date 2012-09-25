〔表格〕台股外资及陆资买超41.68亿台币,连13日买超

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透台北9月25日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超41.68亿台币,为连续第13日买超,累积买超金额673.08亿;上日买超修正为38.40亿.
三大法人今日合计买超23.06亿台币,上交易日修正后为买超31.15亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
9/25 +41.68 -9.90 -8.73 +23.06
9/24 +38.40r -2.86r -4.39r +31.15r
9/21 +84.78 -3.30 -6.43r +75.05r
9/20 +21.93 -8.66r -5.97r +7.30r
9/19 +71.55 +6.24r -6.89r +70.90r
9/18 +24.90 +8.89r -4.61r +29.17r
9/17 +27.90r -3.34r +4.44r +29.00r
9/14 +157.66 +25.58r +6.93r +190.17r
9/13 +50.76 +4.10 +4.25r +59.11r
9/12 +29.80 +15.04r +7.08r +51.92r
9/11 +5.75r -1.32 +0.28r +4.70r
9/10 +32.46r +6.29 +6.97r +45.72r
9/ 7 +85.51 +11.00 +5.10r +101.60r
9/ 6 -37.50 -8.51 -7.00r -53.01r
9/ 5 -89.79r +1.55r -7.00r -95.24r
9/ 4 -12.78 +1.51r -1.20r -12.47r
9/ 3 -4.36r +9.51r +5.89r +11.05r
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本月累计 +528.66 +51.81 -11.29 +569.18
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。