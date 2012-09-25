〔台湾汇市〕台币/美元收盘小升,因外商汇入及出口商抛汇持续

* 外商及出口商抛售美元

* 交易量明显下降

* 明天估交投区间29.3-29.4

路透台北9月25日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微升2.8分.在亚币持坚不坠的情况下,外资仍见持续汇入,加以出口商接近季底的抛汇一同推升台币,不过在缺乏明确前景的指引下,近几个交易日台币都在平盘上下来回游走,未能拉出方向,今日成交量更明显下滑.

汇银人士指出,一早不但见出口商抛售美元,也见部分外资出脱手上美元部位,令美元卖压稍显沉重.但场上进口商也趁美元相对弱势之际出手承接,限制了台币升幅,令其实质交投价位全日均落于29.32-29.35的极窄区间,不过尾盘央行例行收回升幅,令收盘价重回29.45.

"外资一直都有汇入,汇出的量相对较少."一外资银行交易员说.

外资汇入令台股已连续13天买超,尽管量能不大,但支撑台股及台币稳于当前水准.汇银人士认为,美国大选前的经济数据即使不够亮丽,相信也不会太离谱,加上欧洲局势暂且不会有太大变化,令国际货币走势扑朔迷离,亚币因各国央行不断挹注流动性而获得支撑的趋势不会一夕反转,台币也料随之持稳,但暂难有强烈动能.

此外,另一交易员指出,台币此前因欧美宽松措施已升至一定的平衡点,当前价位看来是台湾央行及市场都可以接受的均衡位置,短期要脱离区间确实不易,料月底前交易区间都紧贴29.2-29.5的大区间,除非再出现令人意外的消息.

台湾央行总裁彭淮南明日将于立法院备询,央行于今日送交立法院的报告中称,去年投资台湾股市的外资约6,000户,其中进出较频繁有20户,占全体外资资金进出约35%;而过去四年多来新台币/美元波动幅度为3.98%,韩元则高达13.28%,后者为前者的3.3倍.[ID:nST0557243]

台湾股市.TWII今日收盘小跌0.44%报7,734.13点,不过外资持续买超.台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超41.68亿台币,为连续第13日买超,累积买超金额673.08亿.[ID:nST0556695]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日盘中台币相对弱势,美元/台币一周及一个月期盘中换汇点均转为溢价,尾盘则回到平盘附近.

亚洲新兴市场货币周二多数小幅上扬,韩元受到出口商需求的支撑上扬.分析师表示,近期主要央行的刺激举措或帮助本地区货币抵御全球经济低迷的影响.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.451 29.479 29.318-29.480 29.480 5.85 6.69

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.322 29.361 29.318-29.349 29.349 2.87 3.73

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.165/-0.145

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