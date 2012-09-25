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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:13 BJT

〔能源产业〕印度国有油企竞购康菲石油国际的加拿大油砂资产权益

路透新德里9月24日电---三家国有的印度石油企业集团周一表示,已出价50亿美元竞购康菲石油国际(ConocoPhillips)拥有的加拿大油砂资产权益.这可能成为加拿大对国外投资其能源资源意愿的下一个重要考验.

这个集团包括生产商印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)和Oil India Ltd (OILI.NS),以及冶链和零售业者Indian Oil Corp (IOC.NS).若是完成交易,将是印度能源企业首次进军加拿大.多年来印度能源企业一直公开表达对亚伯达省油砂有着浓厚兴趣.

"我们和Oil India及Indian Oil Corp一起出价."ONGC旗下海外投资部门ONGC Videsh一消息人士周一告诉记者.Oil India一名消息人士称,是在7月底提出竞购.

印度是全球第四大石油进口国,80%所需均自海外采购.由于需求和炼制产能的上升,印度政府已告知国营企业需取得海外能源资产,以助带动经济扩张.

康菲石油国际1月为六笔亚伯达省的资产权益寻找买主.这些资产日产1.2万桶石油.

康菲石油不愿对这些印度企业的竞标及宣布拍卖结果的时机等置评.

"我们不会对市场传言置评."其发言人Davy Kong表示.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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