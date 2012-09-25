〔能源产业〕印度国有油企竞购康菲石油国际的加拿大油砂资产权益

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透新德里9月24日电---三家国有的印度石油企业集团周一表示,已出价50亿美元竞购康菲石油国际(ConocoPhillips)拥有的加拿大油砂资产权益.这可能成为加拿大对国外投资其能源资源意愿的下一个重要考验.
这个集团包括生产商印度石油天然气公司(ONGC)(ONGC.NS)和Oil India Ltd (OILI.NS),以及冶链和零售业者Indian Oil Corp (IOC.NS).若是完成交易,将是印度能源企业首次进军加拿大.多年来印度能源企业一直公开表达对亚伯达省油砂有着浓厚兴趣.
"我们和Oil India及Indian Oil Corp一起出价."ONGC旗下海外投资部门ONGC Videsh一消息人士周一告诉记者.Oil India一名消息人士称,是在7月底提出竞购.
印度是全球第四大石油进口国,80%所需均自海外采购.由于需求和炼制产能的上升,印度政府已告知国营企业需取得海外能源资产,以助带动经济扩张.
康菲石油国际1月为六笔亚伯达省的资产权益寻找买主.这些资产日产1.2万桶石油.
康菲石油不愿对这些印度企业的竞标及宣布拍卖结果的时机等置评.
"我们不会对市场传言置评."其发言人Davy Kong表示.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。