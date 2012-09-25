版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 10:11 BJT

〔台湾央行〕物价升高但核心物价仍温和,将因景气与物价弹性调整货币政策

路透台北9月25日电---台湾央行周二提送立法院的业务报告中指出,下半年出口及民间投资可望恢复小幅成长,消费者物价指数(CPI)涨幅升高,但核心物价涨幅尚属温和.央行将因应景气与物价变动,弹性调整货币政策.

台湾央行总裁彭淮南将于周三上午赴立法院报告并备询.

此外,央行也表示,去年投资台湾股市的外资约6,000户,其中进出较频繁有20户,占全体外资资金进出约35%;而过去央行称过去四年多來新台币/美元波动幅度为3.98%,韩元则高达13.28%,后者为前者的3.3倍.

"大量且频繁进出的短期资金,常会干扰国内经济及金融之稳定.例如亚洲新兴经济体基本经济情势不一,但股汇市走向往往一致,其原因为国际短期资金之进出."报告中指出.

房地产方面,央行也表示,房地产市场交易量缩,房价居高.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐