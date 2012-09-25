更正:〔日本个股〕奥林巴斯前社长等三名主管在帐务丑闻审判中认罪

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(更正:内文第二段"2007及2008年3月止会计年度"原文有误,应改为"截至2011年3月的五个会计年度")
路透东京9月25日电---日本相机及医疗内视镜制造商奥林巴斯(7733.T)三名前任高管周二俯首认罪,此前他们因涉嫌17亿美元的帐务隐匿活动而遭起诉,这是日本史上最大企业丑闻之一.
检察官控告前奥林巴斯社长菊川刚、前副社长森久志以及前常务监察山田秀雄浮报该公司截至2011年3月的五个会计年度财务报表当中的净值,违反金融工具及交易法.
菊川刚在东京地方法院开庭审理时表示,"一切责任都在我,对于让事业伙伴、股东及社会大众失望,我深感抱歉."
"身为公司社长,我对发生的一切负全部责任,"他补充道.
之前,奥林巴斯委托的一调查小组确认这三名前主管为诈欺案的主要嫌疑犯,他们试图延后认列1980年代末期泡沫经济年代的高风险投资.(完)
--编译 张明钧;审校 李婷仪/程琳
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。