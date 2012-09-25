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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 13:41 BJT

更正:〔日本个股〕奥林巴斯前社长等三名主管在帐务丑闻审判中认罪

(更正:内文第二段"2007及2008年3月止会计年度"原文有误,应改为"截至2011年3月的五个会计年度")

路透东京9月25日电---日本相机及医疗内视镜制造商奥林巴斯(7733.T)三名前任高管周二俯首认罪,此前他们因涉嫌17亿美元的帐务隐匿活动而遭起诉,这是日本史上最大企业丑闻之一.

检察官控告前奥林巴斯社长菊川刚、前副社长森久志以及前常务监察山田秀雄浮报该公司截至2011年3月的五个会计年度财务报表当中的净值,违反金融工具及交易法.

菊川刚在东京地方法院开庭审理时表示,"一切责任都在我,对于让事业伙伴、股东及社会大众失望,我深感抱歉."

"身为公司社长,我对发生的一切负全部责任,"他补充道.

之前,奥林巴斯委托的一调查小组确认这三名前主管为诈欺案的主要嫌疑犯,他们试图延后认列1980年代末期泡沫经济年代的高风险投资.(完)

--编译 张明钧;审校 李婷仪/程琳

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