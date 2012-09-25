版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 11:10 BJT

〔台湾新债〕高雄市政府200亿台币公债分次发行,首批百亿10月初标售--消息

路透台北9月25日电---台湾高雄市政府财政局官员周二表示,规划发行的200亿台币公债将分拆成两次招标,首批100亿将于10月上旬进行标售.

高市府财政局官员透过电话对路透称,已与高雄银行(2836.TW)召开发行前会议,决定10月标售的公债形式为五年期零息债.至于第二次标售预计在12月底举行,形式则会参考第一次标售结果与当时债市的状况而定.

"快的话,高银最近就会将标单寄给业者."该不愿具名的官员称.

依据现行"公共债务法"规定,高雄市的举债额度为前三年国民生产毛额的1.8%,约在2,800亿台币左右,但至今年底,高雄市的债务余额将逾2,100亿台币,若以高雄市每年举债超过200亿计算,最快三年就会超过举债上限.[ID:nST0538269]

高雄市政府曾在去年11月标售五年期零息债,得标利率为1.20%,发行额度为75.5亿.[ID:nST0417508](完)

--记者 董永年; 审校 屈桂娟

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐