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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 11:26 BJT

更正:〔中国金属〕云南省将收储30万吨工业金属--消息人士

(更正:内文第三段最新收储计划将包括20万吨铝,非"20吨铝")

路透香港9月24日电---两家接获政府通知的冶炼商消息人士周一表示,中国云南省将向当地企业收储30万吨工业金属,此举是为了协助冶炼商撑过经济艰难时期.

这次收储计划规模将小于四年前云南省的类似方案.2008/2009年金融危机期间,冶炼商面临严重亏损及需求低迷,云南省因而出手协助当地冶炼商.

两名消息人士称,最新收储计划将包括20万吨铝,2万吨铜,5万吨锌,其余为小金属.

接获收储通知的企业之一为云南驰宏锌锗(600497.SS).

驰宏锌锗的消息人士称,公司已接获通知并开会讨论,但尚未决定要出售多少库存给政府.

另一名消息人士称,参与收储计划的冶炼商将把实货金属存入省政府监督的仓库,从当地银行获得与这些库存相等市值的贷款.

省政府将支付货款的利率.

"这项计划将有助冶炼商,因为这将增加他们的流动性.这也将使一些金属有一小段时间从现货市场抽走,"消息人士称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张荻

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