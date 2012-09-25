〔路透专访〕美国投资富豪Wilbur Ross拟以合资企业竞标中国页岩气

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透新加坡9月25日电---美国亿万投资富豪Wilbur Ross正在与中国企业洽谈成立合资企业,参与下个月底的中国页岩气招标.
中国第二轮页岩气招标涵盖八个省份20个区块,总面积达20,002平方公里.从能源企业至地产开发商,已有超过100家中国企业表达兴趣.[ID:nSB1768526]
Ross本周曾至北京,讨论在中国企业与他在美国的部分投资之间成立合资企业的可能.Ross是全球最知名的不良资产投资家,担任WL Ross & Co的首席执行官.
"此前我去中国,部分是为了讨论我们在西方的一些投资与一些中国企业展开合资的可能性,"他在新加坡一场会议中对路透说.
"我想我们会有一个合资伙伴.招标是在10月(底),我们希望在那之前可以组织好."
他不愿详细说明和哪些公司洽谈过.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。