〔日本个股〕夏普预估下一财年将重返获利,争取银行纾困(更新版)

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路透东京9月25日电---日本共同社周二报导,夏普在争取主要往来银行提供纾困的计划书中预估,公司下一财年净利为150亿日圆(1.88亿美元).

夏普必须偿付的短期商业票据贷款高达3,600亿日圆,需要提出有力计划,获得瑞穗金融集团(8411.T)及三菱UFJ金融集团(8306.T)为首的银行提供融资.

如果夏普无法稳定财务状况,债权银行将面临既有贷款损失的风险,这些银行料将同意夏普的计划,但目前不确定银行是否会要求修改.

但根据共同社较早的报导,前述的获利预估是夏普原定目标的一半,报导称,夏普原定净利目标约为300亿日圆,本财年预估亏损2,500亿日圆.

作为重组工作的一部分,夏普也在进行向苹果供应商鸿海精密(2317.TW)出售股权的谈判.

夏普此前否认了媒体称其与英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟的报导,但消息人士称,夏普正就供应中小型液晶显示器面板一事与英特尔磋商.[ID:nST0555863][ID:nSB1791128].

共同社亦援引熟悉夏普计划的消息人士称,该公司预计透过裁员、降薪和减少奖金,下一财年的营业利润料达到1,212亿日圆.

夏普预计本财年营业亏损将在1,000亿日圆.

为了确保得到新贷款,夏普已抵押了将近所有的国内办公室和工厂,其中包括一处为苹果iPhone 5生产屏幕的工厂.

夏普正裁员5,000人,占其全球总员工数量的十分之一,并要求工人接受最高十分之一的降薪比例.这是夏普新一轮削减成本的行动.(完)