〔日本个股〕夏普预估下一财年将重返获利,争取银行纾困(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增细节)
路透东京9月25日电---日本共同社周二报导,夏普在争取主要往来银行提供纾困的计划书中预估,公司下一财年净利为150亿日圆(1.88亿美元).
夏普必须偿付的短期商业票据贷款高达3,600亿日圆,需要提出有力计划,获得瑞穗金融集团(8411.T)及三菱UFJ金融集团(8306.T)为首的银行提供融资.
如果夏普无法稳定财务状况,债权银行将面临既有贷款损失的风险,这些银行料将同意夏普的计划,但目前不确定银行是否会要求修改.
但根据共同社较早的报导,前述的获利预估是夏普原定目标的一半,报导称,夏普原定净利目标约为300亿日圆,本财年预估亏损2,500亿日圆.
作为重组工作的一部分,夏普也在进行向苹果供应商鸿海精密(2317.TW)出售股权的谈判.
夏普此前否认了媒体称其与英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟的报导,但消息人士称,夏普正就供应中小型液晶显示器面板一事与英特尔磋商.[ID:nST0555863][ID:nSB1791128].
共同社亦援引熟悉夏普计划的消息人士称,该公司预计透过裁员、降薪和减少奖金,下一财年的营业利润料达到1,212亿日圆.
夏普预计本财年营业亏损将在1,000亿日圆.
为了确保得到新贷款,夏普已抵押了将近所有的国内办公室和工厂,其中包括一处为苹果iPhone 5生产屏幕的工厂.
夏普正裁员5,000人,占其全球总员工数量的十分之一,并要求工人接受最高十分之一的降薪比例.这是夏普新一轮削减成本的行动.(完)
--编译 蔡美珍/洪曦;审校 丁琦/程琳
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。