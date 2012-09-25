〔中港个股〕中国平安保险求助国际仲裁机构,为投资富通亏损求偿

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透伦敦9月24日电---中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)已向世界银行旗下国际仲裁机构提出要求,为平安投资富通银行(Fortis)的损失寻求赔偿.
比利时-荷兰银行业者富通在2008年金融危机期间遭国有化及出售,平安损失约30亿美元.平安保险是全球市值第二大寿险业者.
根据国际投资争端解决中心(ICSID)网站资料,平安保险9月19日提出要求为平安与比利时进行仲裁.
平安是第一家透过ICSID求偿的中国内地企业,但英国Eversheds法律事务所合伙人Andy Moody表示,其他企业可能会跟进,以保护其日益增加的海外投资.
如果平安求偿成功,比利时可能必须偿付平安在富通的股权投资损失.富通在2008年金融危机时不堪打击而被国有化.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王兴亚
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。