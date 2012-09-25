〔美国个股〕大都会人寿调整银行存款售予通用金融的交易条件

路透9月24日电---美国大都会人寿保险公司(MET.N)和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已调整前者把70亿美元银行存款售予后者的交易条件,大都会人寿称这次调整将会变更负责批准该交易的监管单位.

大都会人寿在周五晚间提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示,如今将由美国通货监理局(OCC)负责批准这宗在去年12月宣布的交易案,而非美国联邦存款保险公司(FDIC).

根据新的交易架构,将由通用金融(奇异资融,GE Capital)零售银行,而非通用金融银行(GE Capital Bank),买下大都会人寿的银行存款.此举可令通用旗下的金融部门减少对商业票据和债券发行的依赖.

通用发言人Russell Wilkerson表示,该零售银行由美国通货监理局负责监管;通用金融银行的主管机构则是FDIC.

一券商表示,这宗交易案迟迟未批,似乎是通用这边的原因,这样的调整或许可加速获批.

"我们的理解是,FDIC一直要求通用金融银行提供额外的资讯,而并未这样要求大都会人寿,这一直在阻碍批准过程,"Sandler O'Neill周一在研究报告中表示."OCC先前也有参与审批,因此我们认为卖给通用金融另一家子公司,获批时间可能会短一些.

Wilkerson不愿对FDIC是否一直延误批准一事发表意见.对于这项调整是否会加速审批进度,尚未取得FDIC发言人的看法.(完)