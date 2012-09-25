〔美国个股〕大都会人寿调整银行存款售予通用金融的交易条件

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透9月24日电---美国大都会人寿保险公司(MET.N)和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已调整前者把70亿美元银行存款售予后者的交易条件,大都会人寿称这次调整将会变更负责批准该交易的监管单位.
大都会人寿在周五晚间提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示,如今将由美国通货监理局(OCC)负责批准这宗在去年12月宣布的交易案,而非美国联邦存款保险公司(FDIC).
根据新的交易架构,将由通用金融(奇异资融,GE Capital)零售银行,而非通用金融银行(GE Capital Bank),买下大都会人寿的银行存款.此举可令通用旗下的金融部门减少对商业票据和债券发行的依赖.
通用发言人Russell Wilkerson表示,该零售银行由美国通货监理局负责监管;通用金融银行的主管机构则是FDIC.
一券商表示,这宗交易案迟迟未批,似乎是通用这边的原因,这样的调整或许可加速获批.
"我们的理解是,FDIC一直要求通用金融银行提供额外的资讯,而并未这样要求大都会人寿,这一直在阻碍批准过程,"Sandler O'Neill周一在研究报告中表示."OCC先前也有参与审批,因此我们认为卖给通用金融另一家子公司,获批时间可能会短一些.
Wilkerson不愿对FDIC是否一直延误批准一事发表意见.对于这项调整是否会加速审批进度,尚未取得FDIC发言人的看法.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。