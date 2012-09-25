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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 11:36 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,投信虽遭赎回但资金仍宽裕

路透台北9月25日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.在央行刻意维持偏宽松的资金环境下,季底效应并不明显,虽然投信被赎回的状况依旧,但无碍调度的便利性.

一大型证券商交易员表示,投信虽有遭到赎回,但打电话来要券的也不少.

"明日台积电(2330.TW)公司债交割,已经有人先来预约."她说.

另一票券商交易员说,有感觉投信资金少了一些,但并未影响到RP成交利率.资金调度以拆款为主,因此RP利率没有上调的空间.

今日有一银金融次债交割,金额130亿;明日则有台积电公司债交割,金额217亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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