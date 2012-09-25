《热点透视》苹果iPhone 5终将会延续销售热潮

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约9月24日电---苹果(AAPL.O) iPhone 5终将会延续销售热潮.iPhone 5上市前三天就卖出了500万支,总值约30亿美元,这只是华尔街私下预期数字的一半,但销售速度却超越了前代产品,且公司无法满足市场需求.供应链及地图应用程式等问题料将不会阻碍苹果的智能手机销售.
iPhone 4S去年10月上市第一周卖出400万支,而在16个月前开卖的iPhone 4上市第一周则是卖出170万支.投资人关注开卖成绩,但这个成绩却不像电影首映票房一样具有指标意义.苹果股价周一挫跌2%,市值减损约130亿美元.
尽管初期销售不如预期,iPhone 5肯定会造成大轰动.许多店面迅速销售一空,网路预定则得等上长达四周时间.iPhone 5目前只在九个国家上市,而不久后将有30个国家加入销售.苹果可以从苦苦挣扎的诺基亚<NOK1V.HE及Research In Motion RIM.TORIMM.O抢下的市场大饼还不小.
当前的实际问题在于苹果无法足量生产.热卖产品的制造商往往会遇到此一问题.而像苹果这样挑剔又具有权势的厂商而言,采购屏幕、微处理器及记忆体更非易事.越是尖端的零组件及需求越高,供应链出现中断的可能性就越高.不过苹果2010年在iPhone及iPad产品上也都面临类似的短期问题,当时也成功克服.
到最后只会显示苹果的客户有多么狂热.有一些消费者在iPhone 5上市前一周便到店门外露营守候.许多粉丝完全不理会外界对于苹果撤下谷歌(GOOG.O)地图服务以及其进步有限的批评.
今年9月止的会计年度中,苹果营收料约为1,560亿美元,iPhone占苹果总营收比重约一半,获利比重则是更高,因此其成绩好坏有很大程度取决于顺利安排生产工作.由于苹果执行长库克(Tim Cook)被誉为美国企业界处理供应链问题的高手,同时以往在解决类似问题上经验丰富,因此这方面让人不用太过操心.预料不久后iPhone 5就将带来丰厚回报.(完)
--译文审校 王冠中
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。