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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 12:15 BJT

〔台湾央行〕将因应景气和物价变动弹性调整货币政策(更新版)

(新增分析师评论)

* 核心物价涨幅尚属温和--央行业务报告

* 因应景气与物价变动,弹性调整货币政策--报告

路透台北9月25日电---台湾央行周二的业务报告中表示,核心物价涨幅尚属温和,未来将因应景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师认为,这报告总结了货币政策的方向,并不令人意外.

凯基投顾分析师蔡耀德说,"货币政策施行很难在通膨和经济成长中找到平衡点,央行的报告是让市场知道他的态度,单纯以货币政策去面对这个情势,央行很难着力."

台湾央行总裁彭淮南将于周三上午赴立法院报告并备询.

台湾央行周二提送立法院的业务报告中指出,下半年出口及民间投资可望恢复小幅成长,消费者物价指数(CPI)涨幅升高,但核心物价涨幅尚属温和.

至于央行对汇率的评论方面,蔡耀德认为,台湾央行一直以稳定汇率着称,而企业常在汇率变动幅度较大时,大吐苦水.央行一番会稳定汇市的表态,也是希望市场能够更了解央行的态度.

央行在业务报告中也表示,去年投资台湾股市的外资约6,000户,其中进出较频繁有20户,占全体外资资金进出约35%;而过去央行称过去四年多来新台币/美元波动幅度为3.98%,韩元则高达13.28%,后者为前者的3.3倍.

"大量且频繁进出的短期资金,常会干扰国内经济及金融之稳定.例如亚洲新兴经济体基本经济情势不一,但股汇市走向往往一致,其原因为国际短期资金之进出."报告中指出.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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