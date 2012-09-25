〔台湾央行〕将因应景气和物价变动弹性调整货币政策(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增分析师评论)
* 核心物价涨幅尚属温和--央行业务报告
* 因应景气与物价变动,弹性调整货币政策--报告
路透台北9月25日电---台湾央行周二的业务报告中表示,核心物价涨幅尚属温和,未来将因应景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师认为,这报告总结了货币政策的方向,并不令人意外.
凯基投顾分析师蔡耀德说,"货币政策施行很难在通膨和经济成长中找到平衡点,央行的报告是让市场知道他的态度,单纯以货币政策去面对这个情势,央行很难着力."
台湾央行总裁彭淮南将于周三上午赴立法院报告并备询.
台湾央行周二提送立法院的业务报告中指出,下半年出口及民间投资可望恢复小幅成长,消费者物价指数(CPI)涨幅升高,但核心物价涨幅尚属温和.
至于央行对汇率的评论方面,蔡耀德认为,台湾央行一直以稳定汇率着称,而企业常在汇率变动幅度较大时,大吐苦水.央行一番会稳定汇市的表态,也是希望市场能够更了解央行的态度.
央行在业务报告中也表示,去年投资台湾股市的外资约6,000户,其中进出较频繁有20户,占全体外资资金进出约35%;而过去央行称过去四年多来新台币/美元波动幅度为3.98%,韩元则高达13.28%,后者为前者的3.3倍.
"大量且频繁进出的短期资金,常会干扰国内经济及金融之稳定.例如亚洲新兴经济体基本经济情势不一,但股汇市走向往往一致,其原因为国际短期资金之进出."报告中指出.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。