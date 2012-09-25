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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 12:48 BJT

〔标题新闻〕美国机构投资人在市况震荡时,选择增加非股票资产的曝险部位--调查

备注:本项调查是Natixis Global Asset Management的访问结果.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KOALI]

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