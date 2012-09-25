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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 13:41 BJT

《汇市简讯》美元/坡元陷于区间交投

0525GMT * 美元/坡元受限于1.2260-1.2280区间,买卖单杂陈 * 有与并购议题相关的资金流动--包括淡马锡/渣打,Heineken/亚太酿酒(APB)/泰国酿酒/星狮集团等,料限制上档 * 但1.2260的买兴仍提供支撑 * 8月工业生产数据公布在即,且即将步入月底仓位调整阶段,在此之前美元/坡元可能在1.2250-1.2300间交投.(完) --编译 张若琪;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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