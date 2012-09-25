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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 13:51 BJT

《汇市简讯》亚洲时段澳元上扬,澳元/美元上档遭遇卖盘

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* 澳元/美元在1.0440上方有少量停止单遭触发,卖单由1.0450之前向上挂出

* 在1.0400之前有些许买兴,停止单在1.0380下方,更下方有买盘

* 东京市场人士站在澳元/日圆买方.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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